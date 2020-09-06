المصل واللقاح: كورونا قد يتحول لعدوى موسمية.. والمتعافون معرضون للإصابة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي قللت من الاعراض الشديدة لفيروس كورونا.





وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا تتعلق بالجهاز الهضمي، وأصبح هناك مصابين بإسهال وترجيع وتقلصات، موضحًا أن فيروس كورونا تستقبله الرئة، ويسبب تخثر بروتين الرئة ويسبب جلطات رئوية، وقد يسبب جلطات في الجهاز الهضمي، أو في المخ، وبعض المصابين المتعافين يشعر بثقل في التنفس ويصاب بطفح جلدي او ضعف الذاكرة وعدم التركيز، وهذا يسمى متلازمة ما بعد التعافي.





وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن المتعافي من كورونا يكون لديه أجسام مضادة تحمي من الإصابة بالفيروس لمدة 3 شهور فقط وفقًا للدراسات، منوهًا بأن فيروس كورونا قد يتحول لفيروس موسمي ويحتاج للقاح سنوي للوقاية منه.





اقرأ أيضا.. آخر تطورات أزمة كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.