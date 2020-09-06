ننشر تفاصيل الإستفادة ب 60 خدمة إلكترونية بكفر الشيخ

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق أول خدمة إلكترونية على مستوى المحافظات للجمهور؛ لتقديم الطلبات إلكترونيًا على بوابة الخدمات الحكومية المحليات "https:lgs.gov.eg#home" وذلك تيسيرًا علي المواطنين.



وأوضح نورالدين، في بيان، أن ذلك يهدف لإفادة أهالي كفر الشيخ، وحتى يتمكن المواطن من الاستفادة من أكثر من 60 خدمة من الحكم المحلي ليتلقى خدماته، أثناء تواجده في أي مكان سواء في منزله أو في أي موقع أخر، كما تتيح الخدمة سداد أية مستحقات على المواطن من خلال الفيزا كارت؛ منعًا للزحام على المصالح الحكومية، والمراكز التكنولوجية، وأيضُا توفيرًا لجهد المواطن، وحفاظًا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية 2030 نحو التحول الرقمي، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



أما عن كيفية الدخول وتسجيل البيانات، وذلك عن طريق الدخول على جوجل بوضع الرابط "https:lgs.gov.eg#home" وفتح الموقع يختار المواطن "مستخدم جديد" وتتم تعبئة كافة البيانات "اسم المواطن- رقمه القومي- اسم الأم- عنوان إقامته- المحافظة - المركز - البريد الإلكتروني- رقم المحمول - وخانة أخرى خاصة بتأكيد رقم المحمول-النوع-الديانة-الحالة الاجتماعية-تاريخ الميلاد-كلمة المرور"، وخانة أخرى لتأكيد الرقم السري".



وأكد البيان أنه في حالة دخول المواطن على البوابة لتقديم طلبات أخرى فعليه الضغط على خانة “تسجيل دخول” لأنه أصبح من بين المسجلين على الموقع عقب نجاح تسجيل بياناته عبر خانة “مستخدم جديد” التي سجل بياناته من خلالها مسبقًا.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات.







وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.







وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.