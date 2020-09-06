صحة كفر الشيخ تحث موظفيها على التناوب في العمل للمشاركة في إعادة الشيوخ

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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عقدت الدكتوره سوسن سلام، وكيل وزاره الصحه بكفرالشيخ، اجتماعا موسعا بجميع مديري المستشفيات وجميع مديري الادارات الصحيه والقيادات الفنيه والاداريه بمديريه الصحه بكفرالشيخ وحثت الجميع على المشاركه الايجابيه (انزل وشارك) وذلك بالنسبه للعاملين بالتناوب مع بعضهم البعض.

ويأتي وذلك أيضا بالتوازي مع رفع درجه الطواري والاستقبال والاستعداد القصوى باقسام الطواري والاستقبال والمعامل وبنوك الدم والتنسيق بين غرفه عمليات المديريه والاماكن الشاعره بالمستشفيات مع الالتزام بكافه الإجراءات الوقائيه والاحترازيه والتوعيه للجميع.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، والدكتور وائل محمد سرحان، وكيل وزاره الصحه بكفرالشيخ اننا نعمل جميعا بروح الفريق للعمل على النهوض بالمنظومه الصحيه والقطاع الطبي.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية من أجل تقديم الإستشارة وكذلك التوضيح

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