تعليق صارم من عزيز الشافعي على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق عزيز الشافعي على رأي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي على أغنية "يا بلدنا يا حلوة للهضبة عمرو دياب.

وكتب "الشافعي" اسرائيل مين يا عم الحساس" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت "ادرعي" المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أبدى رأيه في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للهضصبة عمرو دياب قائلا: " ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه!أغنية استوقفتني ل عمرو_دياب، يا_بلدنا_يا_حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي اسرائيل وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي دولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين".

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