"حماية المستهلك": ضبط 1432 مخالفة خلال شهر أغسطس الماضى

في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري .









وفى ضوء اجراءات الجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق ، أعلن جهاز حماية المستهلك عن بيان بمجهوداته خلال الفتره من 1 حتى 31 اغسطس المنصرم والذى تضمن قيام الافرع الاقليمية بالمحافظات بتنفيذ عدد 218 حملة متميزه بمحافظات (القاهرة ، الاسكندرية ، الدقهلية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الشرقية ، القليوبية ، المنوفية ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، اسوان ، قنا ، سوهاج ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، اسيوط ) أسفرت عن تحرير 1432 محضر ، وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ،حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق ،و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ماتكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.

صرح الدكتور /أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن أبرز القضايا التى تم ضبطها على مدار الشهر بالإشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن الأتي:





- في مجال المنتجات الغذائية واللحوم:

تم ضبط 2 طن لحوم ومصنعات لحوم مجهولة المصدر ، و ( 3 ) طن أرز أبيض مجهول المصدر ، و (3500 ) لتر لبن غير صالح للاستخدام الادمى بالمحافظات ، وضبط 585 كيلو مكسرات مجهول المصدر ، وفى كفر الشيخ والمنيا تم ضبط مصنعين ايس كريم ( بير سلم ) بدون ترخيص وعدم توافر اى اشتراطات صحية للانتاج وتم التحفظ على عدد 4800 عبوة من الايس كريم المُصنع غير مدون عليهم اى بيانات ، وفى القليوبية ضبط مصنع لانتاج المخللات مخالف لاشتراطات الصحية والبيئية وبدون ترخيص وتم التحفظ على ( 18.3 ) طن وفى اسيوط والدقهلية تم ضبط ( 2) طن و ( 14 ) كجم من اللحوم منتهية الصلاحية وبها تغيير فى الخواص و كذا المذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وتم التحفظ على المضبوطات والاحالة للنيابة العامة .





وفى بورسعيد والسويس وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج تم ضبط ( 2 ) طن لمستلزمات الحلويات منتهيه الصلاحيه ،وفى سوهاج ضبط ( 397.5 ) كجم حلاوة طحينية مجهولة المصدر .فى المنيا تم ضبط كميه من السكر تقدر بحوالى طن و ( 6٠٠) كجم للنقص فى الوزن مخالف بنسبة ٢٥% تقريباً بمتوسط ( ٢.٥ كجم ) لكل ( ١٠ كجم ) . فى الاسكندرية والشرقية والسويس والدقهلية واسوان تم ضبط حوالي ( 5 ) طن و ( 369 ) كجم لحوم و أغذية متغيرة الخواص الطبيعية و غير صالحة للإستخدام الأدمي وسحب عينات لارسالها لمعامل وزارة الصحه كما تم ضبط ( 2400 ) لتر زيت طعام غير صالح للأستخدام الأدمي .









- وفي مجال الإعلان عن الأسعار : تم تحرير عدد ( 311 ) محضراً لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات او عدم اصدار فواتير او مخالفة قواعد الاوكازيون والاعلان عن تخفيضات وهمية وغير صحيحة في المحال مختلفة النشاط ،وفي مجال البيع بأزيد من السعر المعلن: فقدتم تحرير عدد 58 محضر لبيع منتجات بازيد من السعر المعلن او المقرر للسلع ، وتم ضبط عدد (11085) علبه سجائر وضبط مصنع بالقليوبية لانتاج المعسل وتم التحفظ على ( 5 ) طن مواد خام ومنتجات نهائية معبئةوتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة ،وفى الفيوم تم ضبط (850 ) كجم بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية وتحرر المحضر رقم 2639 جنح الفيوم.









وفى مجال المواد البترولية والصناعات الوسيطة الغير رسمية ، فقد تم ضبط ( 120 ) طن مخلفات بترولية فى عدة منشات تجارية بمركز فاقوس بالشرقية يتم اعادة تدويرها بعد تجميعها وطرحها فى الاسواق مرة اخرى ، وفى السويس تم ضبط (2413) لتر سولار مدعم قبل تسريبه للسوق السوداء ، وفى الدقهلية ضبط مصنعين لاعادة تدوير اكياس القمامه لعمل خرز بلاستيك لإستخدامه في تصنيع البلاستيك والعاب الاطفال و تم التحفظ على 6 طن خرز بلاستيك و ( 4400 ) راس عروسة ، ( 2000 ) عروسة مصنعه ، ( 7000 ) عروسة بدون راس ومستلزمات الانتاج و تم التحفظ على المصنع بالكامل ,وبه عدد 1280 كيلو حبيبات بالاستيكية ، ( 425 ) كيلو مادة CALCIUM CARBONATE وتحرر محضر بالواقعه والاحالة للنيابة .









و فى كفر الشيخ تم ضبط ثلاثة مصانع مراتب بدون ترخيص بقرية - غرب تيرة - احدى القرى التابعة لمركز الحامول يقوم بتصنيع المراتب الفيبر و يستخدم علامات تجارية غير مسجلة بالمخالفة للقانون و يُصدر شهادات ضمان لإيهام وتضليل المستهلكين على خلاف الحقيقة ، تم التحفظ على عدد ( 1800 ) لبادة ، عدد ( 2 ) لفة سلك بإجمالي 500 كجم المستخدم في صناعة الشاسية ، عدد ( 2000 ) لوح اسفنج ، بالإضافة الى عدد ( 10 ) مرتبة معدة للبيع ، تم تحرير المحضر رقم 2047 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ و الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .









وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .





كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .