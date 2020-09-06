نشرة حوادث الفجر: ننشر النص الكامل للحركة القضائية لمجلس الدولة 2020-2021

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:40 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

مجلس الدولة يحدد 13 سبتمبر أخر موعد لتلقي تظلمات الحركة القضائية
حدد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة بمجلس الدولة " برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر.
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إيساف يستأنف على حبسه بتهمة الاعتداء على أستاذ جامعي
تقدم المطرب إيساف باستئناف على حكم محكمة جنح العجوزة بحبسه وشخص آخر 6 أشهر؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق وحددت محكمة جنح مستأنف العجوزة، جلسة ١٨ أكتوبر لنظر أولى جلسات نظر الاستئناف.
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كان بيعامله وحش.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل أب على يد نجله بالكريمات
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل رجل أربعيني على يد نجله بعصا خشبية (فرع شجرة)، داخل مزرعة بطريق الكريمات بأطفيح، أن الأب كان دائم الشجار مع نجله، مما دفع الابن للتعدي عليه نتيجة سوء معامله الأب له في الفترة الأخيرة.
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مصدر قضائي لـ"الفجر": اعتداء سيدة المحكمة على الضابط جريمة.. وسيتم تقدير الجانب النفسي
أثيرت في الأونة الأخيرة، ضجة كبيرة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب تعدي المستشارة نهى الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية على المقدم وليد عسل قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، وانقسمت الآراء وتعددت الأقاويل حول السند القانوني لكل طرف في الواقعة، ومن المذنب وماذا ستكون النهاية المتوقعة لكل منهما، لذا اهتمت "الفجر"، بعرض الجانب من زاوية قانونية وقضائية صحيحة.
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ننشر النص الكامل للحركة القضائية لمجلس الدولة 2020-2021
اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلى سلطة مالية وإدارية، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021. 
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ابنه ضربه بـ"فرع شجرة".. مفاجآت حول مقتل أربعيني داخل مزرعة بالكريمات
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن ملابسات مقتل رجل أربعيني داخل مزرعة بطريق الكريمات، جنوب محافظة الجيزة، إذ تبين أن نجل القتيل عمره 17 سنة، ويقيم رفقة والدته، وراء ارتكاب الجريمة.
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