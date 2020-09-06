هجوم قاس من تامر حسين على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

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رد الشاعر تامر حسين على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، والذي تحدث عن أغنية الهضبة الجديدة "يا بلدنا يا حلوة".



وكان قد كتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي افيخاء ادرعي قائلا: "ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه!أغنية استوقفتني ل عمرو_دياب، يا_بلدنا_يا_حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي اسرائيل وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي دولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين".



وكتب الشاعر تامر حسين معلقا على ذلك قائلا: "الحقيقة مش عارف ايه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساسًا بيكم Grinning faceاكيد جوجل ماب مهيس".



