بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بالسودان

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريم وزيري
Advertisements
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.

ومن جانبه وجه المسئولون فى دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التى تمر بها بلادهم، وأعربوا عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مساعدات السيول السيسي السودان

أخبار تهمك

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 6 ساعات

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ ربع ساعة

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الإمارات يوجه بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات بالسودان

بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية للشعب السودانى الشقيق

ماذا قدمت مصر لمساعدة السودان في أزمة السيول؟

مصر ترسل طائرتي مساعدات غذائية لدولة السودان الشقيقة

بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضررى السيول بالسودان

بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لمتضرري السيول بالسودان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

02:21 م

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

04:01 م

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

04:01 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟