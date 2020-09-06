ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يواجه فريق الزمالك نظيره فريق طلائع الجيش اليوم الأحد 6 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ولازال عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز مسيطر على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن برصيد ١٦ هدف.

 

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

 

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.

 

2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.

 

3- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 8 أهداف.

 

4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف.

 

5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 7 أهداف.

 

6- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف.

 

7- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف.

 

8- مروان حمدي، لاعب وادي دجلة، 6 أهداف

 

9-  فادي فريد، لاعب أسوان، 6 أهداف.

 

10- والتير بواليا، لاعب الجونة، 5 أهداف.

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