إصابة فنان هندي شهير بفيروس كورونا
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:43 م
مي مرسي
Advertisements
أصيب الفنان الهندي أرجون كابور، بفيرسو كورونا المستجد وذلك حسب إعلان وسائل إعلام هندية عن ذلك.
وقال الفنان الهندي أرجون كابور، أنه بحالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل المنزلي لتلقي العلاج.
يذكر أن النجم أميتاب باتشان قد أعلن عن شفائه وعائلته من فيروس كورونا المستجد وذلك عقب تلقيهم العلاج في أحد مستشفيات العزل الصحي بالهند.
وقال الفنان الهندي أرجون كابور، أنه بحالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل المنزلي لتلقي العلاج.
يذكر أن النجم أميتاب باتشان قد أعلن عن شفائه وعائلته من فيروس كورونا المستجد وذلك عقب تلقيهم العلاج في أحد مستشفيات العزل الصحي بالهند.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا