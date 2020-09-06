8.6 % تراجعا فى عجز الميزان التجاري خلال يونيو الماضي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
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أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 3.30 مليار دولار مقابل 3.61 مليار دولار الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض 8.6%.

وأوضح الإحصاء - اليوم الأحد في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2020 - تراجع قيمة الصادرات بنسبة 7.9% ليبلغ 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020 مقابل 2.45 مليار دولار الشهر ذاته من العام السابق،ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (فواكه طازجة 10.5%،ملابس جاهزة 2.5%،البترول الخام 46.3%،ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4%)،بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال الفترة المذكورة مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام السابق وأهمها (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 28.0%،منتجات ألبان بنسبة 29.3%،ومصنوعات من لدائن بنسبة 79.8% ).

وبين تراجع قيمة الواردات بنسبة 8.3% ليسجل 5.56 مليار دولار خلال الفترة سالفة الذكر مقابل 6.06 مليار دولار خلال فترة المقارنة بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (لدائن بأشكلها الأولية بنسبة 1.6%،ذرة بنسبة 2.9%،البترول الخام بنسبة 24.5%،وقمح بنسبة 5.3%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو الماضي مقابل يونيو 2019 وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلية 18.8%،مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.8%،مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.8%،وفول صويا بنسبة 118.9% ).

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