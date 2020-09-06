سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 6-9-2020

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 6-9-2020، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.13 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، وجاء سعر الريال السعودى في البنوك على النحو التالي:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.21 جنيه للشراء .
4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.13 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.13  جنيه للشراء.
4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.12  جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.13  جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.12  جنيه للشراء.
4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.20 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.09 جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع.


أخبار تهمك

أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول المرشحين لتدريب سموحة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ ثلث ساعة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

سواريز ينقلب على برشلونة

منذ أقل من ساعة

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يواصل ملاحقة عبد الله السعيد

منذ أقل من ساعة

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

02:02 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

02:17 م

سواريز ينقلب على برشلونة

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟