خاص.. محمد حماقي يستعد لطرح أغنية جديدة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:31 م
محمد حماقي
محمد حماقي
نور طلعت
Advertisements
يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح أغنية "سينجل" خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات"يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

ويعمل الفنان محمد حماقي، حاليًا على قدم وساق للانتهاء من تفاصيل ألبومه الجديد والذي لم يحدد حتى الآن موعد لطرحه، حيث نُفذ "حماقي"، أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان.

واستقر حماقي، حتى الأن على حوالي 5 أغاني في الألبوم، ويتعاون معه في الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين هم توما، تميم،أمين نبيل، أمير طعيمه، عزيز الشافعي، مدين، ومحمد النادي.

ومازال حماقي، يستمع إلى أغاني جديدة من صناع الأغنية ليضم أفضل الأغاني في الألبوم المقبل.


أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ أقل من ساعتين

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ ربع ساعة

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ حوالي 5 ساعات

صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

02:21 م

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

04:01 م

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

04:01 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟