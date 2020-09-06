عمرو الليثى يشيد بشاب مصري تحدى الإعاقة حتى حصل على الدكتورة على راديو مصر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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اشاد الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "خط الخير" عبر أثير راديو مصر، بشاب مصري من ذوى الاحتياجات الخاصة دكتور رضا فضل اتولد باعاقه حركيه فقد الكفين ورغم كده مستسلمش للظروف وبقى فنان بيرسم بالفم او بالقدم متحدي كل ظروف الحياه وحصل على اول رساله دكتوراه في الرسم والتصوير لذوي اعاقه بدون كفين من كليه التربيه جامعه الازهر وحصل على العديد من الجوايز المحليه والدوليه وحصل على اكتر من ٣٠ تكريم منهم تكريم دولي وليه مقتنيات فنيه في اليونسكو. 


وقال رضا ان شقيقته ساعدته كثيرًا على تنمية موهبته منذ الصغر، ونمى موهبته من خلال مسابقات الشباب والرياضة أيام دراسته بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، ومن هنا اكتسب خبرته، ليصبح فنانا تشكيليا، يرسم بفمه دون الحاجة ليديه.


دعمه منذ الطفولة المشرف الفني بمركز شباب القرية، حيث قال رضا فضل: "كان مؤمنا بقدراتي، وكان يبدي رأيه لي في لوحاتي، وداعما لي في مسابقاتي".


و أضاف رضا أن إعاقته لم تكن مشكلة كبيرة له، فختم القرآن الكريم بالصف الأول الإعدادى، وتخرج فى كلية التربية الفنية بجامعة الأزهر عام 2003، بترتيب الأول على دفعته 4 سنين برتبة امتياز مع مرتبة الشرف.


و تابع فضل أنه حصل على جائزة أول الوطن العربي في مهرجان الشباب العربي الحادي عشر 2008، وأول صالون الفن الخاص وزارة الثقافة و2013 2011، وأول جمهورية في مسابقة مصر الحاضر والمستقبل (قوات مسلحة) 2003، وأول الجمهورية في مسابقة الرسم الإبداعي . 


يذاع برنامج خط الخير في الثالثة عصراً الاحد من كل اسبوع براديو مصر

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