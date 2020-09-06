مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر 20.4 نقطة بختام التعاملات





أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الؤئيسي بنسبة 0.25% خاسراً 20.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8024.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.58% رابحاً 245.21 نقطة ليغلق عند مستوى 9757.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 401.6 مليون سهم بقيمة 9.6 مليار ريال.





وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.76%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 6.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.77%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات والتجارية والمهنية بنسبة 1.19%.