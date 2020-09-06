مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر 20.4 نقطة بختام التعاملات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:19 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الؤئيسي بنسبة 0.25% خاسراً 20.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8024.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.58% رابحاً 245.21 نقطة ليغلق عند مستوى 9757.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 401.6 مليون سهم بقيمة 9.6 مليار ريال.

  
وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.76%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 6.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.77%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات والتجارية والمهنية بنسبة 1.19%.
 
وقفز 114 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المملكة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 75 سهماً على رأسها سهم "سدافكو" بنسبة 2.68%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 2.01%، ثم سهم "الرياض ريت" بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 662 مليون ريال سعودي.

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