ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بإيران إلى 22293 حالة وفاة و386658 إصابة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 22293 حالة وفاة و386658 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

 

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 1992 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 139 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

 وقالت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها: تم تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 384666 إصابة، منها 3708 تعود لمصابين يرقدون في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 22154 وفاة".

 

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 332131 شخصا، وبلغ إجمالي تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم 3.335.152.

 

وكشفت الصحة الإيرانية، أن 28 إقليما إيرانيا (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، منها 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين.


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