تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.02% في ختام التعاملات
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:11 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.02% خاسراً 24.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2258.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 303.7 مليون سهم محققة ما قيمته 179.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3378 صفقة لعدد 34 سهماً.
وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.88%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، فيما ارتفع قطاعي السلع والنقل بنسبة 3.94%، 0.43%، على التوالي.
وقفزت 9 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 15%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.97%، فيما تراجع 24 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.7 مليون ورقة بقيمة 48.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2%.
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