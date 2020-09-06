تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.02% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.02% خاسراً 24.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2258.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 303.7 مليون سهم محققة ما قيمته 179.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3378 صفقة لعدد 34 سهماً.





وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.88%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، فيما ارتفع قطاعي السلع والنقل بنسبة 3.94%، 0.43%، على التوالي.