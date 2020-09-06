تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% خاسراً 31.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.70 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.84% خاسراً 49.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5815.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4265.85 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحاً 19.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4276.37 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 292.8 مليون سهم بقيمة 37.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9816 صفقة.









وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.61% ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.