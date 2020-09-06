متحدث جامعة القاهرة يوضح تفاصيل التقديم بفرع الخرطوم (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة قررت عمل فرع الخرطوم بشكل مؤقت بالقاهرة، وسوف يتم فتح باب التقدم لقبول الطلاب الجدد من دولة السودان وجنوب السودان، للدراسة بفرع الخرطوم بمقرها الحالي بالحرم الجامعي غدًا.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه جاري دراسة كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالفرع بالخرطوم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمجرد انتهاء الاجراءات الملائمة لبدء الدراسة بتوفير المباني وتجهيز كافة المنشآت بالمعدات والمعامل وتوفير سكن لأعضاء هيئة التدريس، والاتفاق على أسلوب العمل سيتم عودة العمل بفرع الخرطوم كما كان. 

وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الشروط الواجب توافرها بالطلبة السودانيين للدراسة بفرع الخرطوم الحصول على الثانوية العامة، وأن يكون من مواطني دولتي السودان وجنوب السودان فقط، معقبًا: "إحنا في انتظارهم".

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب الجدد من دولة السودان وجنوب السودان، للدراسة بفرع الخرطوم بمقرها الحالي بالحرم الجامعي، للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021 بكليات الآداب والحقوق والعلوم والتجارة، اعتبارًا من غد الاثنين 7 سبتمبر الجاري.

وقال الخشت، في بيان اليوم، إن الاستعدادات تجري في الوقت الحالي، لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالعاصمة السودانية الخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث عقد الدكتور محمد الخشت اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الاستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، وسيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة المصرية من التنسيق الكامل مع الحكومة السودانية.

جدير بالذكر أن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصري والسوداني، وبالرغم من تجميد عمل الفرع في السودان، لكنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا للفرع داخل الحرم الجامعي لاستقبال الطلاب السودانيين الراغبين في الدراسة بجامعة القاهرة، وتم إعداد وتخريج العديد من الكوادر السودانية في مختلف المجالات والتي تتولى العديد من المناصب المهمة الآن في عدد من الوزارات والمؤسسات السودانية والدولية. 

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