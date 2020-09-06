ياسمين رحمي تبحث عن الشهرة في "كواليس"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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انتهت الفنانة ياسمين رحمى من تصوير دورها في مسلسل "كواليس"، معربة عن سعادتها بهذه التجربة وسط كوكبة من النجوم.


وصرحت رحمي أنها تجسد دور فتاة اسمها غادة من طبقه فقيره جدا تعمل موظفة استقبال في شركة دعاية ولديها طموح بان تكون ممثله مشهورة إلا أنها تلجأ إلى أساليب الوقيعة بين موظفي الشركة  للوصول إلى حلمها.


كواليس من بطوله من هيدي كرم ونورهان و احمد رفعت وكرم الحسيني و صلاح الدالي وتأليف رأفت رضا وإخراج محب وديع.

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