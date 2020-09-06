السيطرة على حريق بشركة الدلتا للحديد والصلب بشبرا الخيمة

شهدت منطقة شبرا الخيمة، حالة من الفزع بين المواطنين نتيجة انفجار شديد حدث بسبب عطل في فرن شركة الدلتا للحديد والصلب أدى إلى حريق في الأفران وانتقلت سيارات الاطفاء وتم السيطرة على النيران دون وقوع أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.





وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بفيد وقوع حريق في شركة الدلتا للصلب على ترعة الإسماعيلية سبقه صوت فرقعة.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران وتبين أن سبب الحريق ماس في سخانات صهر الصلب أدى إلى حدوث فرقعة وحريق ولم تقع إلى خسائر بشرية.



