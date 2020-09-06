صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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احتفلت البروديوسر إسراء طاهر ابنة شقيقة المنتجان جمال ومدحت العدل، بعقد قرانها على مدير التصوير سامح الأمير، بحضور عدد كبير من النجوم.


حضر حفل عقد القران كل من يسرا وهنا الزاهد وأحمد فهمي والمطربة بوسي وريهام عبد الغفور وعبير صبري ومحمد الشرنوبي وأحمد حاتم وخالد أنور ودياب  ومحمد شاهين ومحمد سليمان وأحمد فريد ونرمين زعزع وتيام قمر وحازم ايهاب .


ظهرت إسراء طاهر خلال حفل عقد قرانها بتصفيفة شعر بلمسات فادي لحود، وميك آب كارولين عبد النور، ومجوهرات من دياموند، وقد نظم الحفل الـ Wedding Planner أحمد ياسين.


 الجدير بالذكر أن سامح الأمير عمل كمدير تصوير في العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل أم هارون بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، كما شاركت إسراء طاهر في تنفيذ مسلسلي ب ١٠٠ وش وخيانة عهد وكلاهما من أبرز أعمال الموسم.
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير
صور: النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير

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