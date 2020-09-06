ضبط 5 مصانع ومطبعة ومخزن بدون ترخيص بحملة بالقناطر الخيرية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت إدارة المسطحات المائية بالقناطر الخيرية، بقيادة العميد ياسر منصر مدير الإدارة، اليوم الأحد، من ضبط 5 مصانع ومطبعة ومخزن، بدون ترخيص، وذلك خلال حملة مكبرة لمتابعة تراخيص المصانع، والتأكد من مقومات السلامة، وجودة المنتجات.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير إدارة مسطحات القناطر الخيرية، يفيد بضبط 5 مصانع ومطبعة ومخزن، بدون ترخيص، تحوى 9.5 طن مواد خام ومنتج نهائى بلاستيك، وطن فخار، وأحبار، وذرة مجروش، ومكسبات طعم، و700 قطعة أطقم توابل، و25500 عبوة منتج نهائى لمقرمشات الأطفال، مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول بالمخالفة للقانون.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحرير محاضر للمصانع والمطبعة، والتحفظ على المضبوطات بالمصانع الخمسة والمخزن والمطبعة.

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