ضبط كهربائي أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بالقليوبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت قوة أمنية أثناء مشاركتها في حملة لتنفيذ قرارات إزالة بدائرة مركز الخانكة بالقليوبية، في ضبط "كهربائي" يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وجرى ضبط المتهم والتحفظ على المنزل، محل الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث مركز الخانكة، بمرافقة حملة إزالة المخالفات، تلاحظ لها وجود حفر في حوش أحد المنازل بدائرة المركز.

وانتقل على الفور المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، إلى موقع البلاغ. وتبين أن المنزل ملك كهربائي، جرى ضبطه، وتبين أن المنزل على مساحة 1,50×1,50 متر وعمق 9 أمتار.

وبمواجهته أقر بقيامه بأعمال الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار، وجرى التحفظ على المنزل، وأدوات الحفر وتولت النيابة التحقيق.

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