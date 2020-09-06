البورصة تفقد 5.3 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:55 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات العرب والمصلاي علي الأسهم القيادية ، مع تجدد المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا و الذى دفع بالمزيد من الحذر من موجة ركود ثانية ما تراجعت معه المؤشرات الأمريكية و معظم أسواق الخليج مع تراجع أسعار النفط ، و الذى تزامن مع جنى ارباح طبيعى بالسوق المصرى بعد صعود متتالي لمستوى ال 11500 نقطة.

 وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.017 مليار جنيه. 

 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 11073 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12936 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4257 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة.
 
وإتجهت جهت تعاملات المستثمرين الأجانب على الأسهم نحو الشراء  بصافي 1 مليار جنيه،وبنسبة إستحواذ25.6% فيما اتجه المصريين والعرب للبيع بصافي 1 مليار جنيه، و31.9 مليون جنيه وينسب إستحواذ 71.5% و2.8% على التوالي.

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة66.3% ، فيما إستحوذ الأفراد علي نسبة 33.6%

و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1 مليار جنيه، من خلال 319.9 مليون سهم، عبر38.2 ألف صفقة، حيث تم التداول علي 183شركة ارتفع منها 47 شركة وإنخفض 115 شركة وإستقر نحو 21 شركة.


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