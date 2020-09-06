العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:59 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك يورجن كلوب ينقلب على برشلونة منذ ساعة و 27 دقيقة إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها منذ حوالي 6 ساعات الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا منذ أقل من ساعتين سواريز ينقلب على برشلونة منذ 43 دقيقة عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب" منذ حوالي 5 ساعات نجم المنتخب السابق: النجم الساحلي سيعلن تعاقده مع نجم الأهلي غدا منذ ساعتين و 13 دقيقة مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة منذ ساعتين و 34 دقيقة الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل منذ حوالي 4 ساعات معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟ منذ أقل من ساعتين فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي منذ ساعة و 13 دقيقة بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية منذ ساعة و 22 دقيقة صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي منذ أقل من ساعتين الأهلي يواصل ملاحقة عبد الله السعيد منذ ساعة الا ربع عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب منذ ساعتين و 45 دقيقة أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان منذ ساعة أول المرشحين لتدريب سموحة منذ أقل من ساعة