خالد جلال: سعيد بتكريمى فى يوم المسرح المصرى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعرب المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، عن سعادته بتكريمه فى يوم المسرح المصرى، مع كوكبة من رموز المسرح، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، وذلك أمس السبت، على المسرح القومى بالعتبة .


وقال جلال، اليوم وفي نفس المهرجان العريق الذي شهد بداياتي منذ الدورة الأولي حين شاركت بعرض "اللي بعده" لمنتخب جامعة القاهرة، وحتي الدورة الحالية، بعد ٢٧ دورة من عمر المهرجان، أسعد بتكريم في يوم المسرح المصري، بحضور معالي وزير الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، والصديق والأخ الغالي الدكتور علاء عبد العزيز، رئيس المهرجان، والأب الدكتور فوزي فهمي الرئيس الشرفي للمهرجان .


ووجه رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الشكر والتحية للدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور علاء عبد العزيز  والدكتور فوزي فهمي، ولكل فريق العمل بالمهرجان الذين ساهموا فى خروج الدورة ٢٧ للمهرجان بهذا الشكل المشرف، رغم الظروف التى مرت بها مصر ومعظم دول العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد .

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