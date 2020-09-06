جنوب السودان: التوقيع على اتفاق السلام النهائي سيجري في جوبا بـ 2 أكتوبر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:55 م
رئيس جنوب السودان
رئيس جنوب السودان
وكالات
Advertisements

أعلن مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، أن التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية سيجري في جوبا بـ 2 أكتوبر، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جوبا للمشاركة في توقيع إتفاق سلام دارفور بين الحكومة المدنية الانتقالية وحركات المقاومة المسلحة المقرر غدا الإثنين، وفقًا لوسائل الإعلام السودانية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وساطة جنوب السودان لمفاوضات السلام، أن الحكومة السودانية والحركات المسلحة ستوقع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات السياسية والأمنية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء السودانية، مصرع 26 قتيلاً في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي في جنوب كردفان.

 

 ويذكر أن أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (في جنوب السودان)، في اجتماع طارئ، حظر التجوال الشامل في الولاية لمدة ثلاثة أيام على خلفية اشتباكات شهدتها مدينة كادقلي (عاصمة الولاية)، وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

 

وقال موسى جبر محمود الأمين العام لحكومة الولاية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" إن اشتباكات اندلعت في سوق مدينة كادقلي وبعض أحيائها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالحظر وعدم التحرك والخروج من المنازل.

 

وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة وأن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بسطت هيبتها على جميع المواقع لمنع أي اختراق للأمن والاستقرار.

 

من جهته، أعلن بنك السودان المركزي إيقاف العمل بجميع المصارف بمدينة كادوقلي لمدة ثلاثة أيام.

 

وذكر بنك السودان المركزي، في تصريح صحفي، أن ذلك القرار يأتي استجابة لقرار حظر التجوال "إثر الأحداث الدامية والاحتراب التي حدثت في مدينة كادقلي".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جوبا جنوب السودان اتفاق السلام

أخبار تهمك

الأهلي يواصل ملاحقة عبد الله السعيد

منذ ساعة الا ربع

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ ساعة و 25 دقيقة

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ 17 دقيقة

أول المرشحين لتدريب سموحة

منذ أقل من ساعة

أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ أقل من ساعتين

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ ساعة و نصف

سواريز ينقلب على برشلونة

منذ ساعة الا ربع

صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

زعيم المعارضة بجنوب السودان يوقع اتفاق السلام النهائي في الخرطوم

البشير: وقف إطلاق النار في جنوب كردفان حتى يتحقق السلام

السودان: 26 قتيلاً في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي جنوب كردفان

جنوب السودان: الحكومة والحركات المسلحة سيوقعان غدًا على الاتفاقيات السياسية والأمنية

رئيس حركة تحرير السودان: بروتوكول السلام جاهز للتوقيع

رئيس الوزراء السوداني يصل جوبا لتوقيع اتفاق سلام دارفور

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 م

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

02:02 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

02:17 م

سواريز ينقلب على برشلونة

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟