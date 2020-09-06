محمد نور يكشف كواليس "جاني فى ملعبى" على الراديو ٩٠٩٠ مع فاطمة مصطفى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يحل المطرب محمد نور ضيفا على برنامج الراديو بيضحك الذى يذاع عبر إذاعة الراديو ٩٠٩٠ مع الإعلامية فاطمة مصطفى، يوم الثلاثاء القادم من السادسة وحتي الثامنة مساء، حيث يكشف خلال الحلقة كواليس احدث اعماله الغنائية "جانب فى ملعبى" وذلك بعدما حققت الاغنية ردود فعل إيجابية ونجاحا منذ طرحها مؤخرا.


كما يتطرق خلال الحلقة الى مفاجآته الفترة القادمة وكواليس الاعمال الذى يحضر لها حاليا.


برنامج الراديو بيضحك يذاع على إذاعة ٩٠٩٠ واستضاف مؤخرا مجموعة من ابرز نجوم ونجمات الوسط الفني مثل احمد عز، كريم عبد العزيز، احمد السقا، صابرين.

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