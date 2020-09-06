اتحاد الكرة الجزائري يدرس مستقبل مسابقة الكأس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
Advertisements
يدرس اتحاد الكرة الجزائري مستقبل بطولة كأس الجزائر لعام 2020، بعدما جرى تعليقها منذ منتصف مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة كورونا.

ومن المفترض ان يجتمع اتحاد الكرة الجزائري بمسؤولي الأندية التي وصلت إلى دور الثمانية اليوم الأحد، لمناقشة مصير هذه البطولة.

وكشف نادي وفاق سطيف انه يصر على استكمال هذه المنافسة وانه يرفض أي محاولة لإلغائها.

وبلغ وفاق سطيف رفقة أهلي شباب برج بوعريريج، واتحاد بلعباس، واتحاد بسكرة وأمل بوسعادة واثلتيك بارادو، وجمعية وهران ووداد بوفاريك دور الثمانية الذي لعبت منه مباريات الذهاب فقط إثر توقف النشاط الرياضي في الجزائر.

يشار ان اتحاد الكرة الجزائري كان أعلن نادي شباب بلوزداد بطلا لمسابقة الدوري لموسم 2019-2020، قبل ثماني جولات من ختام الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة بيع عمار حمدى

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاوض بديل "متولي"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

نجم المنتخب السابق: النجم الساحلي سيعلن تعاقده مع نجم الأهلي غدا

منذ أقل من ساعة

فايلر يفاجئ أجايي بقرار غير متوقع

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يقترب من كافاني

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

توني كروس: مولر لن يعود للمنتخب الألماني

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

01:10 م

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

12:59 م

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

01:57 م

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

12:02 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: صلاح عبد الله.. تستاهل ألف تكريم