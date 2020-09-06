اتحاد الكرة الجزائري يدرس مستقبل مسابقة الكأس

يدرس اتحاد الكرة الجزائري مستقبل بطولة كأس الجزائر لعام 2020، بعدما جرى تعليقها منذ منتصف مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة كورونا.





ومن المفترض ان يجتمع اتحاد الكرة الجزائري بمسؤولي الأندية التي وصلت إلى دور الثمانية اليوم الأحد، لمناقشة مصير هذه البطولة.





وكشف نادي وفاق سطيف انه يصر على استكمال هذه المنافسة وانه يرفض أي محاولة لإلغائها.





وبلغ وفاق سطيف رفقة أهلي شباب برج بوعريريج، واتحاد بلعباس، واتحاد بسكرة وأمل بوسعادة واثلتيك بارادو، وجمعية وهران ووداد بوفاريك دور الثمانية الذي لعبت منه مباريات الذهاب فقط إثر توقف النشاط الرياضي في الجزائر.





يشار ان اتحاد الكرة الجزائري كان أعلن نادي شباب بلوزداد بطلا لمسابقة الدوري لموسم 2019-2020، قبل ثماني جولات من ختام الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



