الأهلي يواصل ملاحقة عبد الله السعيد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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واصل النادي الأهلي ملاحقة لاعبه السابق وصانع ألعاب فريق بيراميدز الحالي عبد الله السعيد، بالتقدم بشكوى ضد اللاعب في مركز التسوية والتحكيم.

وكان السعيد قد فسخ عقده مع نادي أهلي جدة في يناير من عام 2019 وانضم لصفوف بيراميدز، وهو ما تراه إدرة الأهلي مخالفاً للعقد الثلاثي الموقع بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب، ومن ثم يتوجب عليه دفع 2 مليون دولار شرطاً جزائياً.

وقال مصدر مطلع، أن الأهلي تقدم أولاً بشكوى إلى الإتحاد الدولي، تم رفضها بحجة أنه ليس جهة اختصاص.

وأضاف، أن الفيفا قام بإرسال خطاب إلى الأهلي، مفاده أنه رفض الدعوى ضد عبد الله السعيد، وألزم الإدارة بدفع مبلغ 20 ألف فرانك سويسري كمصاريف إدارية.

وقرر الأهلي مطاردة اللاعب، بالشكوى لمركز التسوية والتحكيم، بعد أن اشتكاه الأهلي لإتحاد كرة القدم المصري.

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