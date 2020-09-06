كينين: نفتقد المشجعين في بطولة أمريكا المفتوحة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
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أكدت الأمريكية صوفيا كينين، التي تأهلت إلى ثمن نهائي أمريكا المفتوحة عقب فوزها على التونسية أنس جابر، أن جميع المشاركين في هذه البطولة يفتقدون المشجعين، علما بأنها تقام دون حضور جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرحت كينين عقب الفوز على جابر: "أفتقد المشجعين جدا. إنهم يساعدونني كثيرا حين أشعر بالتعب".

وتابعت: "بالطبع، كلنا نفتقد المشجعين. إن كل شيء مختلف تماما"، مستدركة: "ولكن ليس هناك شيئا يمكننا القيام به" حيال ذلك.

واعتبرت المرشحة الثانية للفوز باللقب أن اللاعبين يجب أن يكونوا "ممتنين للغاية" لأن هذه البطولة الكبرى أقيمت على الرغم من الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن جميع اللاعبين المشاركين بها يقدمون أداء جيدا.

وعلى خلاف الجمهور، أضافت كينين أنها تفتقد أيضا حرية التجول في مدينة نيويورك، نظرا لأن اللاعبين يخضعون للعزل في الموقع الذي جهزه اتحاد التنس الأمريكي لهذا الغرض.

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