هاني زادة يكشف موقف قضية "كهربا"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف قضية محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال زادة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "حتي يتم إلغاء عقوبة كهربا، لابد أن تكون هناك جلسة في المحكمة الرياضية الدولية، ويحضر الطرفين لمناقشة الأمر، وهذا لم يحدث حتى الآن".

وأضاف:" الطعن على قرار عقوبة كهربا يتم إيقاف القرار لحين النظر في الأمر من جانب المحكمة الرياضية".

وأتم:" اعتقد أن القضية لازال امامها 6 أشهر آخرى، حتى يتم إصدار قرار نهائي فيها"

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