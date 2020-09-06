هاني زادة يكشف موقف قضية "كهربا"
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:02 م
علي نبوي
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كشف المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف قضية محمود عبدالمنعم كهربا.
وقال زادة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "حتي يتم إلغاء عقوبة كهربا، لابد أن تكون هناك جلسة في المحكمة الرياضية الدولية، ويحضر الطرفين لمناقشة الأمر، وهذا لم يحدث حتى الآن".
وأضاف:" الطعن على قرار عقوبة كهربا يتم إيقاف القرار لحين النظر في الأمر من جانب المحكمة الرياضية".
وأتم:" اعتقد أن القضية لازال امامها 6 أشهر آخرى، حتى يتم إصدار قرار نهائي فيها"