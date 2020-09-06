حبس سيدة أكتوبر لقتلها حداد داخل شقته واستيلائها على سيارته

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بحبس سيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتلها حداد داخل شقته بأكتوبر، لسرقته، فيما استولت على ٦٠٠ جنيه، وسيارته الملاكي بحيله شيطانية

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالشقة سكنه الكائنة بالحى الرابع بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة أكتوبر، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة مالك ورشة حدادة، مقيم بذات الشقة، وأصل بلدته الفيوم مصاب بجرح رضى بالرأس.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبة الواقعة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة حال تواجدها صحبة المجني عليه داخل مسكنه بدافع السرقة.

وأضافت المتهمة خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بأنه حدثت بينهما مشادة كلامية بينهما فقامت بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة فأحدثت إصابته التي أودت بحياته ثم قامت بسحب جثته إلى السرير وفي الصباح توجهت إلى إحدى المكتبات واشترت عقد بيع سيارة وعادت إلى الشقة مرة أخرى وقامت بأخذ بصمة المجني عليه على العقد واستولت على رخصة سيارته الملاكي واستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجني عليه لحداثته عقب تبديلها لشرائح الهواتف واستولت على مبلغ 600 جنيه من حافظة نقوده ووضعت قفل على باب الشقة من الخارج وهربت.


وتم بإرشاد المتهمة ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "قطعة حديد خاصة بعمل المجني عليه"، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، مبلغ 465 جنيه وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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