إصابة 10 أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالمنيا

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أصيب اليوم الأحد، 10 أشخاص إثر تعرضهم لحوادث تصادم بالمنيا.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 10 أشخاص في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة.



حيث أصيب 5 أشخاص على إثر تصادم تروسكل بجرار زارعي بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية دلجا جنوبي المنيا، بينما أصيب 2 آخرين في حادث دراجة نارية بتروسيكل، بطريق فرعي بقرية ميانة بمركز مغاغة، وإصابة شخص في انقلاب توك توك، بقرية ادقاق المسك بمركز مطاي.



كما أصيب 2 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الجيش شمال بوابة الرسوم بالمنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالحوادث وتولت النيابة العامة التصرف.



وعلى صعيد اخر طلبت نيابة بندر المنيا تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى حول واقعة تعدى عدد من المواطنين ومحاميات على محامى مفصول من نقابة المحامين كونه موظف حكومى والتى حدثت ظهر الأحد الماضى أمام محكمة المنيا.



وتواصل نقابة المحامين بالمنيا جهودها لاحتواء الأزمة بين المحاميات المتهمات بالتعدى والمجنى عليه م ا، والذي أكد أن 4 محاميات واقرباءهم قاموا بالتعدى عليه عقب محاكمة 20 محاميا فى قضية اهانة القضاء والتى تعود لعام 2013 بمحكمة مغاغة شمال المحافظة.



وكان قد انتظرت 7 محاميات بالمنيا "م-ا"، محام مشطوب عضويته أمام مجمع محاكم المنيا وأخذن يضربوه ويوبخوه، وذلك عقب تداول مقطع فيديو علي قناه خاصه به تسمي"المهيطل"، انتقد فيها رحلة نظمتها إحدي المحاميات لزيارة المعالم الآثرية في حضور زملائها، قائلا "رحلة كلها هشتكه وبشتكة" ودلع مجموعه من المحاميات نظمن رحله وأبتزوا أخرين لدفع مبالغ وجمعوا تبرعات، علي أساس أنها رحله مخصصه للمحاميات، لكن تم اصطحاب غرباء وحدثت تجاوزات مؤسفه هناك.

وقالت إحدي المحاميات، طلبت عدم ذكر اسمها، إن المعتدي عليه، يمتلك قناه خاصه إعتاد أن يستخدمها في الإساءة للمحامين، لذا تم تحرير بلاغ ضده أمام نيابة بندر المنيا، بالسب والقذف والتشهير، وذلك في حضور ياسر زيدان الأمين العام وعضو مجلس نقابة المنيا.



وبدوره قال ياسر زيدان، إن الطرف المعتدي الذي شهر بالزميلات المحاميات وتم الإعتداء بالضرب ليس محاميا، إذ أنه مشطوب وتم إسقاط قيده من النقابه العامه، لأنه يعمل في وظيفه أخري، لذا فإن النقابه ليس لها أي حقوق عليه وهو ليس عليه إي إلتزامات، فلن نستطيع معاملته كمحامي، وتم تقديم بلاغ ضده علي أنه شخص عادي، أما بالنسبة للمحاميات فالنقابة أعدت مذكره وتقريرا مفصلا بالواقعه سيتم التحقيق فيها، لأن التصرف الذي صدر منهن بالشارع لايليق بمهنة ومكانة المحاماه.

