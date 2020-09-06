بيراميدز يحسم صفقة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الدمتناوي
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أصبح نادي بيراميدز، قريب من التعاقد بشكل رسمي مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية، أن بيراميدز يستعد لتقديم رمضان صبحي خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتم التقديم يوم الاثنين.

وتواجد رمضان صبحي يوم الأربعاء الماضي، في ملعب الدفاع الجوي، من أجل تجهيز إعلان انتقاله إلى بيراميدز بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد أعلن عن عدم توصله لاتفاق مع رمضان صبحي رغم توصله لاتفاق مع هيدرسفيلد، ورغبة اللاعب في في الانتقال إلى بيراميدز.

وكان رمضان صبحي قد شارك مع الأهلي في 9 مباريات خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.



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