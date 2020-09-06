انتهاء خراسانات محطة صيانة القطار الكهربائى

علمت «الفجر» من مصادر بموقع إنشاء محطة الصيانة المخصصة للقطار الكهربائى الذى سيربط العاصمة الجديدة بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخرسانية والأساسات لمعظم مبانى المحطة.





وتعد المحطة أهم مشروع لوجيستى لخدمة القطار المكهرب، وهى عبارة 26 ورشة على مساحة تقدر بنحو 322 ألف متر مربع، وتقدر استثمارات ورش الصيانة مليار و496 مليون جنيه.





ويشرف على التنفيذ مكتب استشارى عالمى، على أن تكون مدة التنفيذ 24 شهراً.







