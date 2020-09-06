"المهندسين": نتضامن مع الشعب السوداني الشقيق وعلي إستعداد لتقديم الدعم لإعادة الإعمار

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
Advertisements
أعربت نقابة المهندسين المصرية عن تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لما أصابه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات جراء السيول التي إجتاحت البلاد بسبب فيضان النيل.

وفي تصريح للمهندس هاني صاحي نقيب مهندسي مصر، أكد علي أن هيئه المكتب والمجلس الاعلي للنقابة يتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذه السيول وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان ومتمنين سرعة الشفاء للمصابين.

كما أكد علي أن نقابة المهندسين علي أستعداد لتقديم سبل الدعم اللازمة من رؤي وأستشارات لوضع الحلول الهندسية لمكافحة السيول، مشيرا إلي أن مهندسي مصر ومكاتبها الأستشارية علي أهبه الأستعداد للمساعدة في سرعة التعاون واعاده البناء.

ودعا ضاحي الجميع للإصطفاف خلف مهندسي وشعب السودان حتي تتجاوز هذه المحنة، مؤكدا أن نقابة المهندسين المصرية تضع كافه أمكانياتها من خبراء ومتخصصين قيد طلب الأشقاء في السودان داعمين جهود الدولة المصريه لشعب السودان في هذه الأزمة.

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يفاجئ أجايي بقرار غير متوقع

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة بيع عمار حمدى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم المنتخب السابق: النجم الساحلي سيعلن تعاقده مع نجم الأهلي غدا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 3 ساعات

توني كروس: مولر لن يعود للمنتخب الألماني

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يقترب من كافاني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ ثلث ساعة

الأهلي يفاوض بديل "متولي"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

01:10 م

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

12:59 م

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

12:02 م

نجم المنتخب السابق: النجم الساحلي سيعلن تعاقده مع نجم الأهلي غدا

01:31 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: صلاح عبد الله.. تستاهل ألف تكريم

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: 10 دقائق و38 ثانية فى هذا العالم الغريب

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولى يكتب: «مملكة إبليس 2».. «نار الجنة» تضع حدا للصراع بين الخرافة والمعرفة