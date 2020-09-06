رسميا.. استقالة حمادة صدقي من تدريب سموحة

تقدم حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة باستقالته من منصبه عقب تعادل الفريق السكندري في مباراة الأمس أمام نظيره أسون بثلاثة أهداف لكل فريق.





وفضل صدقي التقدم باستقالته وجهازه المعاون من تدريب سموحة لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد فرج عامر بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.





ويحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري 32 نقطة جمعهم من 25 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري.





ومن المقرر أن يعلن نادي سموحة عن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة خلفا لحمادة صدقي وجهازه المعاون.











