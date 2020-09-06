الكويت تسجل 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأحد، 619 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الكويتية، ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد إلى 89582 حالة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

 رصدت وزارة الصحة في الكويت، اليوم السبت، 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا المسجلة في البلاد إلى 88963 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، وفقًا لوكالة كونا.

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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