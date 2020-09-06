الصحة العالمية: العودة للمدارس مرتبط بالوضع الوبائي بكل دولة (فيديو)

نفت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، ما تردد بشأن تحذير منظمة الصحة العالمية من العودة للمدارس بسبب استمرار جائحة كورونا، موضحة أنهم كانوا يشجعون على العودة للحياة الطبيعية منذ فترة.





وأشارت "مها"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أن أغلب الدول عادت لتمارس حياتها بشكل أشبه بالطبيعي، منوهة بأن العودة للحياة الطبيعية يجب أن يكون مرتبط بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة.





وأوضحت أن المنظمة نشرت بعض الإرشادات الهامة التي يجب تطبيقها في المدارس، والجامعات، وأماكن العمل للوقاية من الإصابة، منوهة بأن الرجوع للحياة الطبيعية ومنها العودة للمدارس لأي دولة لا ينفصل عن الوضع الوبائي بها، مضيفة: "لو دولة بتسجل 300 إصابة يومية وموزعين على مستوى الدولة.. يعتبر مؤشر جيدة ويمكن العودة للمدارس مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



