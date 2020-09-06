القوى العاملة: صرف 799 ألف جنيه مستحقات وضمان لـ28 عاملا بالأردن



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : أن وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وبمتابعة الشكاوى مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان قال : إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا ، قام المكتب بتحصيل مستحقات ورثة 7 مواطنين مصريين متوفين بقيمة إجمالية 36 ألفا و384 دولاراً ، وذلك من مؤسسة الضمان الاجتماعي.



وأوضح أن هذه المستحقات تمثلت في إنهاء إجراءات حصول ورثة المواطن المتوفي "محمد.ا.ت"، على المعاش الشهري بقيمة 496 دولاراً، وورثة "أحمد.ع .ع" ، بقيمة 215 دولاراً فضلاً عن متجمد المعاش بقيمة 986 دولاراً، وورثة "منصور.ف. م" ، بقيمة 370 دولاراً، والمتجمد 18 ألفاً و 875 دولاراً، وورثة "رضا. أ.ع.أ" ، بقيمة 215 دولاراً والمتجمد 3222 دولاراً، وورثة "عماد.ع .ع" ، بقيمة 166 دولاراً والمتجمد 8011 دولاراً ، وورثة "عبد الله.م.ع .أ"، بقيمة 83 دولاراً والمتجمد 3301 دولار، وورثة "البيومي.أ.أ" ، بقيمة 444 دولاراً .



كما تواصل مكتب التمثيل العمالي بعمان مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكوى ضدهم ، وأسفر ذلك عن تحصيل مستحقات وأجور متأخرة لـ 21 عاملاً بقيمة 14 ألفاً و183 دولاراً ، فضلا حل الشكاوى العمالية لـ 41 عاملا تمثلت في : إعادة جواز السفر لـ 15 عاملاً من أصحاب العمل، وإعادة 4 عمال إلى عملهم بعد فصلهم من العمل ، ومساعدة 6 عمال في إنهاء إجراءات السفر بالتدخل الودي لدى أصحاب العمل ، و 5 عمال في الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل لتغيير محل العمل ، و 7 عمال في استخراج تصاريح العمل ، وذلك بالتواصل والتدخل لدى وزارة العمل لتسهيل الإجراءات، و 4 عمال في إيقاف الضمان الخاص بهم تمكنهم من صرف المستحقات والمغادرة للوطن.



وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج



وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.



وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.



وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.





ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا مستحقات من مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة وبلغت إجماليها 50 ألفاً و 567 دولاراً، أي ما يوازي 798 ألفاً و 959 جنيهاً مصرياً تقريبا.