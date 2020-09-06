يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

انقلب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على نادي برشلونة الإسباني مع بدء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن أن كلوب غاضب على برشلونة لرغبته في غلق الباب أمام محاولات العملاق الكتالوي لضم ثنائي الفريق ساديو ماني وجورجينيو فينالدوم.





وأوضح التقرير أن رونالد كومان، يرغب في ضم الثنائي ساديو ماني وفينالدو إلى "كامب نو"، من أجل مساعدة الفريق على المنافسة الموسم المقبل.





ووفقاً لصحيفة ميرور، فإن كلوب يشعر بالقلق في الوقت الحالي، من الاهتمام الإسباني بلاعبيه، ويتمنى أن تمر فترة الانتقالات وغلق النادي على القوام الحالي للفريق من أجل الموسم الجديد.



