الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

يخطط مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتقديم ملف شامل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل الحصول على حق رعاية رمضان صبحي في حالة انتقاله إلى صفوف براميدز.





وقام محمود الخطيب بتكليف الإدارة القانونية في القلعة الحمراء ببحث هذا الملف من أجل الحفاظ على حقوق النادي المادية.





ويرجع السبب الرئيسي في عدم إعلان براميدز عن صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي إلى وجود انقسام بين إدارة بيراميدز وهيدرسفيلد الإنجليزي على خطوة من سيتحمل حق رعاية عقد رمضان صبحي إذا طالب الأهلي بهذه الخطوة.





وأعربت إدارة الفريق الإنجليزي عن رفضها تحمل قيمة عقد رعاية صبحي وطالبت إدارة براميدز عن طريق ممدوح عيد المدير التنفيذي لبراميدز بتحمل ذلك حال ضم اللاعب.





ورحل رمضان صبحي مؤخرًا عن القلعة الحمراء ورفض خطوة البقاء وكشفت الساعات الماضية عن ظهور رمضان صبحي بقيمص براميدز.



