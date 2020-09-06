الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
يخطط مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتقديم ملف شامل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل الحصول على حق رعاية رمضان صبحي في حالة انتقاله إلى صفوف براميدز.

وقام محمود الخطيب بتكليف الإدارة القانونية في القلعة الحمراء ببحث هذا الملف من أجل الحفاظ على حقوق النادي المادية.

ويرجع السبب الرئيسي في عدم إعلان براميدز عن صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي إلى وجود انقسام بين إدارة بيراميدز وهيدرسفيلد الإنجليزي على خطوة من سيتحمل حق رعاية عقد رمضان صبحي إذا طالب الأهلي بهذه الخطوة.

وأعربت إدارة الفريق الإنجليزي عن رفضها تحمل قيمة عقد رعاية صبحي وطالبت إدارة براميدز عن طريق ممدوح عيد المدير التنفيذي لبراميدز بتحمل ذلك حال ضم اللاعب.

ورحل رمضان صبحي مؤخرًا عن القلعة الحمراء ورفض خطوة البقاء وكشفت الساعات الماضية عن ظهور رمضان صبحي بقيمص براميدز.

أخبار تهمك

نجم المنتخب السابق: النجم الساحلي سيعلن تعاقده مع نجم الأهلي غدا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يفاوض بديل "متولي"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

إغلاق 7 طرق صحراوية لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ 19 دقيقة

ريال مدريد يقترب من كافاني

منذ ساعتين و 24 دقيقة

توني كروس: مولر لن يعود للمنتخب الألماني

منذ 42 دقيقة

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة بيع عمار حمدى

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ أجايي بقرار غير متوقع

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

01:10 م

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

12:59 م

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

12:02 م

نجم المنتخب السابق: النجم الساحلي سيعلن تعاقده مع نجم الأهلي غدا

01:31 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: صلاح عبد الله.. تستاهل ألف تكريم

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: 10 دقائق و38 ثانية فى هذا العالم الغريب

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولى يكتب: «مملكة إبليس 2».. «نار الجنة» تضع حدا للصراع بين الخرافة والمعرفة