الأهلي يكشف حقيقة بيع عمار حمدى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو النادي الأهلي، مصير عمار حمدى، صانع ألعاب الفريق، المعار إلى طلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد العرض المقدم له من الدورى التركي.

وتحدث سيد عبد الحفيظ، عن مصير عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وقال عبد الحفيظ: "من الصعب بيع عمار حمدى فى هذه المرحلة السنية، حيث لا يزال لاعبا صغير السن، كما يرغب فايلر فى عودته بالموسم الجديد".

وأتم مدير الكرة بالنادي الأهلي: "فى حال وصول عرض رسمى للاعب فلن نوافق على بيعه، ولكن الأقرب سيكون هو الإعارة بعد الرجوع إلى الجهاز الفنى".

ويجيد عمار حمدى اللعب فى أكثر من مركز سواء فى خط الوسط أو تحت رأس الحربة أو مركز الظهير الأيمن.

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