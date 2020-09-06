قتيل و7 مصابين ضحايا حادث الطعن بمدينة برمنغهام البريطانية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:27 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة 7 أخرين من بينهم حالتين خطيرتين في حادث الطعن بمدينة برمنغهام البريطانية.

 

وقد أصيب عدد من الأشخاص، في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حسبما أعلنت الشرطة في مدينة برمنجهام ببريطانيا.

 

وأصدرت شرطة ويست ميدلاندز، بيانًا رسميًا قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام.. تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

 

وأضافت الشرطة: "نحن على علم بعدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورتها".

 

 

 

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قتيل حادث طعن بريطانيا برمنجاهم 7 مصابين

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