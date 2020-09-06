شروط هادى الباجورى لقبول مسلسل «دينا الشربينى»

بدأت الفنانة دينا الشربينى العمل على مسلسلها الجديد، الذى يحمل فورمات لمسلسل عالمى، وبدأت الشركة المنتجة التفاوض مع مخرج يتولى إخراج المسلسل، وكان من بين الأسماء المرشحة والتى تحمست لها دينا المخرج هادى الباجورى، الذى أبدى موافقة مبدئية، لكنه اشترط عدة أمور للموافقة والتعاقد بشكل نهائى.





وعلمنا أن الشروط التى وضعها الباجورى كان أهمها عدم تدخل دينا فيما يخص عمله الإخراجى، وأن يضع جدولاً زمنياً للتصوير على الجميع الالتزام به رغم أى ارتباطات.





انتهت دينا الشربينى مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد «30 مارس»، الذى تتعاون خلاله مع كل من الفنانين، أحمد الفيشاوى، وخالدالصاوى، وإنجى المقدم، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، وندى موسى، وأسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف حميد المدنى، ومن إخراج أحمدخالد موسى.





يشار إلى أن دينا ستقوم خلال الأيام المقبلة باستكمال تصوير الأيام المتبقية لها فى فيلم «ثانية واحدة»، الذى تتعاون فيه مع المنتج محمد السبكى، والمؤلف مصطفى حمدى، والمخرج أكرم فريد، ويشاركها بطولته كل من الفنانين، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، ودينا ويزو، وعلا رشدى، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم منهم فتحى عبدالوهاب، وآخرون، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لايت.







