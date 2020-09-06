صناع ألبوم إليسا يتحدثون لـ«الفجر» عن «صاحبة رأى»





بهاء الدين محمد: فنانة جريئة ومثقفة





محمد يحيى: اهتم بكل التفاصيل وليس اللحن فقط





أسامة مصطفى: هيد الألبوم فرحنى





«صاحبة رأى» هو ألبوم الفنانة إليسا الجديد الذى يعد الـ12 فى مسيرتها الغنائية وشهد الألبوم 18 أغنية تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وقد استطاع الألبوم أن يحقق أعلى نسب استماع بمجرد طرحه.





يقول الشاعر بهاء الدين محمد الذى يتعاون مع إليسا بأغنيتين هما «مباحة» و«هعتبرك مت» بأنه كان قلقاً بعد أن أرسل لها «مباحة» لكنه كان على ثقة بأن إليسا جريئة لكى تغنى هذه الفكرة التى تناقش التحرش،أما هعتبرك مت فكشف بأنها توقف فى الرقابة حيث إن إحدى الرقيبات رفضت اسم الأغنية ولكنه يشكر سيف العجيزى رئيس المصنفات الفنية لما يملكه من ثقافة ووعى فلولا موافقته الجريئة لما خرجت الأغنية للنور واعتبر أن إليسا فنانة واعية وجريئة ومثقفة وهذه الجرأة التى تمتلكها تحمس الآخرين للعمل.





الشاعر أسامة مصطفى قدم مع إليسا فى الألبوم ثلاث أغنيات منها الأغنية الهيد «صاحبة رأى» والتى قال عنها بأنه كان يفكر فى أغنية تلخص شخصية إليسا وكان قد شاهدها فى أحد البرامج وهى تقول: «أنا صاحبة رأى» فشعر بأنها الجملة الأنسب لشخصيتها، وقد سبق وكتب لها ملكة الإحساس وكان لقبها من الجمهور قبل الأغنية أيضا.





الأغنية الثانية هى «ليك لوحدك» وأغنية «اسمعنى» وهى أغنية لبنانية.





أما الملحن سامر أبو طالب فعبر عن سعادته الشديدة بنجاح تعاونه معها فى «صاحبة رأى» و«اسمعنى» وقال إنه حين وضع اللحن لصاحبة رأى كان له رؤية مختلفة وهى أن يكون رتم متحركًا وبأنها من المرة الثانية حفظت الأغنية وقد سعد كثيرا حين أخبرته إليسا بأنها ستكون هيد الألبوم وهو ما أعطاه دفعة قوية خاصة وهو يقدم أغنية «اسمعنى بإحساسك» وقد نفى أن يكون هناك صعوبة فى تلحين أغنية باللهجة اللبنانية.





الملحن محمد يحيى كشف هو الآخر تفاصيل تعاونه مع إليسا وقال إن الأغنيات التى تجمعه بها تأخذ الكثير من الوقت لأنه يكون حريصا على تقديم مختلف فيكون مهتماً بكل التفاصيل مثل الكلام والتوزيع والتسجيل بالاستوديو واللحن فيتعامل music producer، وأضاف قائلا :الأغنية تخرج برؤيتى الكاملة، وفى هذا الألبوم تحديدا كانت تستهوينى فكرة تقديم لحن «ريجاتون» بطابع عالمى تجمع بين الديو المصرى والإسبانى وبالفعل بدأت العمل على الجملة اللحنية ينفع أن تغنى بكلمة واحدة، ويتم تكرارها وبعدما انتهيت من اللحن أرسلتها للشاعر محمد القياتى وطلبت منه أن يكتب أغنية كلامها يجوز تكراره ليكون مناسبا للحن ويسهل حفظه، وبعدها فكرت فى الديو الإسبانى فذهبت للموزع عادل حقى لأنه أنسب موزع موسيقى قادر على توزيع الأغنية بالرؤية التى فكرت بها، وبعد الانتهاء الموسيقى جاء دور الديو الإسبانى وغنى المطرب الإسبانى فى الاستديو مع ظبط بعض الجمل لتناسب الغناء له وعندما سمعتها إليسا أعجبتها للغاية.







