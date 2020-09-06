جوهرة ترفع أجرها بالأفراح إلى 60 ألفا رغم حكم حبسها بمصر





تعيش الفنانة الاستعراضية جوهرة حالة من النشاط الفنى بمصر، رغم حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بحبسها، سنة مع الشغل فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.





وتقضى جوهرة عطلتها الصيفية بالساحل، وقد أحيت عددا من الأفراح خلال الفترة الماضية، وقد علمت «الفجر» أن «جوهرة» رفعت أجرها إلى 60 ألف جنيه فى الأفراح، و40 ألف جنيه فى الحفلات الخاصة وأعياد الميلاد. وقد صدر الحكم عليها غيابياً بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، وطعنت المتهمة بالاستئناف وتحدد لنظره جلسة 7 ديسمبر 2019، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلها وحجز الدعوى للحكم بجلسة 28 ديسمبر 2019.





وصدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 28 ديسمبر 2019 بقبول الاستئناف شكلاً فى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمة بالمصروفات الجنائية، وطعنت المتهمة بالنقض على الحكم الصادر برقم تتابع 28 لسنة 2020.





وفى وقت سابق، نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الروسية جوهرة، أن يكون قد أُلقى القبض عليها، أو أن السلطات المصرية تحركت بعد تسريب بعض الفيديوهات الجنسية لها.



