"التأمين الاجتماعي" يكشف حقيقة تخفيض الرسوم للقطاع الخاص (فيديو)

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك بعض الشركات نتيجة أزمات معينة، خصمت للموظفين، ولكن لم تسدد للهيئة القومية، وبالتالي موقف الموظف سليم، ولو بلغ السن سيحصل على معاشه.





وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، إن المبالغ التي تتراكم على الشركات يتم احتساب مبالغ إضافية عليها ، ومع ظروف جائحة كورونا والتوقف الجزئي بالملف الاقتصادي، قامت الدولة بتحفيز بعض الشركات، وخاصة أن هناك شركات عليها مبالغ إضافية تصل لـ 300%.





وأشار إلى أنه لو تم دفع أصل الاشتراكات سيتم الإعفاء من المبالغ الإضافية، مستطردًا: "ذلك القانون انطبق على 31 ألف منشأة بإجمالى مبالغ إضافية اسقطت نحو 982 مليون جنيه.. وهذه فرصة قد لا تتكرر في المستقبل".





وكان أكد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، خلال تصريحات إعلامية سابقة، علي أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، حيث إن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، وتعتبر ٦٠% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية هي أرشيفيه.





وأضاف عوض، أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا.





جاء ذلك خلال إجتماعه بعدد من الصحفيين وممثلي الصحف، للإعلان عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية، كاشفا عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.





وأضاف عوض أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي ٢٥ مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.





وأشار عوض إلى أنه في بداية توليه المسئولية تم تنفيذ التوجيه الرئاسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات قبل العيد، وكان هذا القرار رسالة هامة لنقول لأصحاب المعاشات نحن معكم ونشعر بكم، وأسعد هذا القرار الكثيرين من أصحاب المعاشات ووصلت لهم رسالتنا.



